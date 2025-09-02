Crise à Anderlecht : Coucke va “voter en faveur de la démission” de Vandenhaute

Marc Coucke, l’actionnaire majoritaire du RSC Anderlecht, a annoncé qu’il “voterait en faveur de la démission” du président Wouter Vandenhaute, dans une vidéo diffusée par bribes sur Instagram, lundi. Plus tôt dans la journée, Vandenhaute avait “mis son mandat à disposition” du Conseil d’administration, comme l’avaient rapporté plusieurs médias belges. Aucune communication officielle n’a toutefois émané du club lui-même.

Coucke avait annoncé une prise de parole lundi, qu’il a donc diffusée sur son compte personnel, sur Instagram. Après un message rassembleur, pour “confirmer son engagement global envers” Anderlecht, l’actionnaire majoritaire a annoncé qu’il “allait prendre des initiatives pour renforcer le Conseil d’administration, y ajouter du savoir-faire pour encore mieux aider le club et la direction.”

Finalement, Marc Coucke a expliqué que le CA avait bien reçu la démission de Wouter Vandenhaute. Son vote ira “en faveur de la fin du mandat” de Vandenhaute à la tête du club, lorsque celui-ci sera débattu vendredi.

La rupture est consommée entre les deux acteurs du Sporting d’Anderlecht. “J’ai donné tout mon soutien possible à M. Vandenhaute pendant cinq ans”, s’est défendu Marc Coucke. “Malgré plusieurs décisions à l’encontre de mon avis, j’ai toujours cherché à ce qu’il réussisse. Il y a quelques mois, la fissure est née entre le marteau et l’enclume.”

“Nous commencerons probablement un nouvel épisode vendredi”, a prévu l’homme d’affaires. “Le club remerciera certainement M. Vandenhaute pour tous ses efforts mais nous devons regarder vers l’avant. J’ai beaucoup d’espoir”, a-t-il lancé en guise de conclusion avant d’appeler à l’unité de tous les acteurs du club.

Belga