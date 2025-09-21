Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le BXL Pump Park améliore la maitrise du vélo selon une étude

C’est ce qui ressort d’une étude d’impact menée par l’asbl Ride Your Future auprès de 114 répondants, qui met en évidence à la fois les bénéfices techniques et sociaux de l’infrastructure.

Le BXL Pump Park, premier pumptrack de la capitale installé à Laeken depuis 2021, joue un rôle déterminant dans l’apprentissage du vélo.

Selon l’étude, menée en collaboration avec la SAWB (Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises) grâce au soutien de COOPCITY, 71 % des répondants estiment que la pratique sur le pumptrack améliore significativement leur maîtrise du vélo. L’agilité est unanimement citée comme la compétence la plus développée, les pratiquants disant ainsi mieux gérer les imprévus de la route, comme les freinages brusques ou les obstacles. Toujours d’après l’étude, le Pump Park attire un public très jeune: 52 % des usagers avaient moins de 12 ans en 2024. Ces enfants et adolescents sont conquis par l’activité, 83% d’entre eux affirmant qu’ils n’auraient pas préféré une autre activité sportive. La publication de Ride Your Future souligne également l’importance du site comme point d’entrée vers la mobilité cycliste en ville. L’asbl organise des initiations encadrées au pumptrack, qui se révèlent être essentielles, huit bénéficiaires sur dix déclarant ne pas pratiquer le vélo ailleurs.

L’impact du Pump Park va au-delà de l’aspect sportif et présente une dimension sociale. L’étude avance qu’une majorité de personnes disent rencontrer des gens qu’ils ne voient pas dans d’autres lieux. Toujours selon le rapport, 88% des répondants estiment que le Pump Park est une bonne chose pour le quartier.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

21 septembre 2025 - 14h07
Modifié le 21 septembre 2025 - 14h07
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales