Le BXL Pump Park améliore la maitrise du vélo selon une étude

C’est ce qui ressort d’une étude d’impact menée par l’asbl Ride Your Future auprès de 114 répondants, qui met en évidence à la fois les bénéfices techniques et sociaux de l’infrastructure.

Le BXL Pump Park, premier pumptrack de la capitale installé à Laeken depuis 2021, joue un rôle déterminant dans l’apprentissage du vélo.

Selon l’étude, menée en collaboration avec la SAWB (Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises) grâce au soutien de COOPCITY, 71 % des répondants estiment que la pratique sur le pumptrack améliore significativement leur maîtrise du vélo. L’agilité est unanimement citée comme la compétence la plus développée, les pratiquants disant ainsi mieux gérer les imprévus de la route, comme les freinages brusques ou les obstacles. Toujours d’après l’étude, le Pump Park attire un public très jeune: 52 % des usagers avaient moins de 12 ans en 2024. Ces enfants et adolescents sont conquis par l’activité, 83% d’entre eux affirmant qu’ils n’auraient pas préféré une autre activité sportive. La publication de Ride Your Future souligne également l’importance du site comme point d’entrée vers la mobilité cycliste en ville. L’asbl organise des initiations encadrées au pumptrack, qui se révèlent être essentielles, huit bénéficiaires sur dix déclarant ne pas pratiquer le vélo ailleurs.

L’impact du Pump Park va au-delà de l’aspect sportif et présente une dimension sociale. L’étude avance qu’une majorité de personnes disent rencontrer des gens qu’ils ne voient pas dans d’autres lieux. Toujours selon le rapport, 88% des répondants estiment que le Pump Park est une bonne chose pour le quartier.

Belga