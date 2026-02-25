Le bunker sous la place Saint-Denis, à Forest, a été démantelé : “C’était une sorte de labyrinthe aménagé”

Le bunker de la place Saint-Denis, à Forest, était enfoui depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a récemment été démantelé dans le cadre du chantier de la place, étant jugé instable. Pourtant, cette démolition passe mal auprès de certains habitants.

En se rendant sur la place Saint-Denis, actuellement en chantier, il est impossible de se rendre compte qu’un bunker se trouvait au sous-sol. Il vient d’être comblé.

L’ouvrage avait été aménagé en 1942 : “C’était une sorte de labyrinthe aménagé, avec des toilettes, de la lumière, de l’eau et des égouts. Le bunker pouvait probablement contenir 80 personnes“, raconte Annie Richard, présidente du Cercle d’histoire locale de Forest. “L’entrée devait se trouver dans la cave de la Maison Libérale ou la petite maison juste à côté“.

La commune dit avoir songé à sa sauvegarde, avant d’y renoncer. “Lors de travaux précédents, le bunker avait déjà été fortement fragilisé“, explique Charles Spapens (PS), bourgmestre de Forest. “Une dalle de béton avait été posée pour le couvrir mais elle a commencé, au fur et à mesure des années, à se fissurer. Lors des travaux, elle a été plus fortement endommagée. Le Collège a commandé une étude spécifique de stabilité pour voir comment faire pour maintenir ce bunker. Malheureusement, l’étude a conclu qu’il était impossible de le maintenir pour des raisons de sécurité, à moins d’engendrer d’énormes coûts“.

Les défenseurs du bunker déplorent sa disparition : “Nous sommes d’autant plus tristes que nous envisagions de faire une demande de déclassement de ce labyrinthe, mais nous n’avons pas eu le temps“.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts