Le budget mobilité séduit de plus en plus de Bruxellois

À Bruxelles, 16,2 % des travailleurs disposant d’une voiture de société ont opté pour le budget mobilité en 2025. Un chiffre en nette hausse qui place la capitale loin devant la Flandre et la Wallonie. L’option deviendra obligatoire dans certaines entreprises dès 2027.

Selon une analyse de SD Worx menée auprès de 37.000 employeurs et plus de 1,1 million de travailleurs, la part de bénéficiaires du budget mobilité continue de progresser. À Bruxelles, 16,2 % des travailleurs concernés ont troqué leur voiture de société contre ce système flexible, contre 13,5 % en 2024.

La Flandre (5,5 %) et la Wallonie (4,2 %) restent loin derrière. Proportionnellement, les employeurs bruxellois sont aussi les plus nombreux à proposer la formule : 6,8 % d’entre eux l’ont déjà introduite, soit trois fois plus que dans les deux autres Régions.

Si le budget mobilité séduisait plutôt les jeunes urbains, il est désormais populaire chez les plus de 35 ans. Trois quarts des bénéficiaires l’utilisent pour financer des frais de logement, tandis qu’un tiers s’en sert pour rembourser des abonnements aux transports publics.

En 2025, le montant médian du budget atteint 8.245 euros par an. À partir du 1er janvier 2027, les entreprises d’au moins 50 travailleurs devront proposer ce dispositif. Un an plus tard, l’obligation s’étendra aux sociétés de 15 travailleurs et plus.