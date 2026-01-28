Le Brussels Jazz Festival a accueilli plus de 8.500 visiteurs pour sa 11ème édition “traversée par une énergie très particulière”

Le Brussels Jazz Festival a accueilli plus de 8.500 visiteurs à l’occasion de la 11e édition, ont annoncé les organisateurs mercredi. Cela représente un taux de remplissage de 97,84%. La prochaine édition est d’ores et déjà annoncée du 14 au 23 janvier 2027.

“Cette 11e édition a été traversée par une énergie très particulière: celle des premières fois, des retours attendus et des rencontres qui n’arrivent qu’au festival“, s’est réjoui Maarten Van Rousselt, programmateur jazz à Flagey.

“Les trois créations de Wajdi Riahi ont donné le ton, entre poésie et audace. Jakob Bro, avec Jazz Meets Symphonic, a offert une nouvelle création d’une beauté rare, suspendue, qui continuera sa vie sur disque. Et puis il y a eu cette intensité brûlante d’Isaiah Collier, la joie contagieuse de Smag På Dig Selv dans le foyer, et, en apothéose, le retour de Tortoise. Sans oublier la jeune scène belge avec Nabou, Helena Casella, Orson Claeys qui confirme à quel point le jazz d’ici est vivant, inventif et prometteur.”

Cette édition a également été marquée par le week-end International Anthem, l’un des labels les plus influents du jazz d’aujourd’hui.

Les organisateurs ajoutent que cette édition a permis au Brussels Jazz Festival de poursuivre son engagement, à savoir “soutenir la création, provoquer des rencontres inédites et ouvrir le jazz à de nouveaux publics“.

La 12e édition du festival de jazz bruxellois se déroulera du 14 au 23 janvier 2027.

Belga – Photo : Belga Image (Archive 29-05-2020)