Le Brussels Coffee Show revient pour une 2e édition du 7 au 9 novembre à la Gare Maritime

Le Brussels Coffee Show revient pour une deuxième édition dédiée au café de spécialité et au chocolat bean-to-bar du 7 au 9 novembre à la Gare Maritime de Bruxelles, indiquent mercredi les organisateurs de l’événement qui espèrent réunir 6.500 visiteurs dont 1.500 professionnels du secteur après avoir ajouté une journée supplémentaire au programme.

La journée du 7 novembre sera ainsi dédiée aux professionnels ​pour développer leurs réseaux, s’informer sur les dernières tendances et créer des nouvelles collaborations. Le grand public sera invité, quant à lui, les 8 et 9 novembre à plonger dans l’univers du café de spécialité et du chocolat bean-to-bar au travers de dégustations gratuites, d’ateliers divers, de conférences, de compétitions et de découvertes sensorielles.

Le café de spécialité connaît un véritable essor à l’échelle mondiale. Sa valeur était en effet estimée à 25,8 milliards de dollars en 2024, et elle pourrait atteindre 62,5 milliards de dollars d’ici 2032, avec une croissance annuelle moyenne de 11,7 %. Et la Belgique n’échappe à cette tendance, notent les organisateurs de l’événement.

Le concept bean-to-bar dans l’industrie chocolatière met à l’instar du café de spécialité l’accent sur la traçabilité, la qualité des matières premières et la maîtrise totale du processus de fabrication tout en valorisant le travail des producteurs locaux, des pratiques agricoles durables et un commerce équitable.

La première édition du Brussels Coffee Show a attiré 3.918 visiteurs l’an dernier.

Belga