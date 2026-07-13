Le Brussels Beer World gratuit pour tous les Belges ce 21 juillet

Le musée de la Bière ouvrira gratuitement ses portes aux Belges lors de la fête nationale, sur présentation d’une carte d’identité.

Le Belgian Beer World, le musée de la bière installé dans l’enceinte de la Bourse, sera ouvert gratuitement pour tous les Belges à l’occasion de la fête nationale. Le musée annonce que, “sur simple présentation d’une carte d’identité“, les Belges pourront découvrir, sans payer, “cet espace emblématique dédié à la richesse et à la diversité de la culture de la bière belge“. L’entrée inclut également le musée Bruxella 1238.

“C’est notre façon de célébrer ensemble un patrimoine qui nous rassemble et fait rayonner la Belgique dans le monde“, se réjouit Piet Jonckers, le directeur de la Bourse.

Le prix du ticket est habituellement de 21,5€ pour les adultes, 19,5€ pour les séniors, 15,5€ pour les étudiants, 12€ pour les enfants de 12 à 15 ans et 8€ pour les 4-11 ans.

► Voir notre reportage | Le Belgian Beer World est temporairement gratuit pour tous les Bruxellois



Ce musée, qui a ouvert ses portes en 2023, est un lieu interactif qui plonge les visiteurs dans l’histoire de la bière belge. L’objectif est de permettre au visiteur, à travers des expositions dynamiques, des installations immersives et des dégustations, de “comprendre l’importance de la bière dans la culture belge, son évolution au fil des siècles et son rayonnement international“.

BX1 – Photo : Belga Image