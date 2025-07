Alerte à la bombe levée dans le centre de Bruxelles : la circulation du métro rétablie

La police était présente en nombre sur le Boulevard Anspach ce mardi après-midi. En cause : une menace jugée crédible d’alerte à la bombe au cinéma Palace. Vers 16h45, le périmètre de sécurité a été progressivement levé, a constaté notre équipe sur place.

“À 14h00, la police nous a dit de faire sortir toutes les personnes présentes dans le bâtiment“, explique auprès de l’agence Belga Lysiane Menier, responsable communication du Cinéma Palace. Une cinquantaine de personnes étaient présentes sur place. “Ensuite, les policiers ont vérifié tout le bâtiment avec des chiens. Et on nous a autorisés à rentrer dans le bâtiment deux bonnes heures plus tard.” Le cinéma a depuis repris ses activités.

Selon nos informations, l’alerte proviendrait d’un mail russe intercepté par la police.

La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a aussi évacué les abords du cinéma ainsi que les stations de métro voisines afin de procéder à des vérifications.

En conséquence, les lignes de métro 1 et 5 ont été temporairement interrompues entre les stations Arts-Loi et Comte de Flandre. Les stations de prémétro et métro Bourse, Anneessens et De Brouckère ont été fermées sur ordre de police. Les trams et métros ne s’arrêtaient pas durant l’intervention.

À 18h00, toutes les stations ont été rouvertes après de dernières vérifications effectuées par la Stib.

BX1 avec Belga – Photo : Belga