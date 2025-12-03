Le blessé de la place Morichar poignardé en intervenant pour défendre des jeunes filles

Lundi en début d’après-midi, un homme a menacé plusieurs jeunes filles sur la place Morichar. Un jeune homme s’est alors interposé, ce qui a entraîné une altercation. L’agresseur lui a porté des coups de couteau, puis a pris la fuite.

Les secours ont été alertés peu après 13h00 via un appel au centre d’urgence 112, signalant une personne blessée par arme blanche sur la place Morichar, selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux. À l’arrivée des secours, la victime présentait une blessure au bras. Le blessé a ensuite été transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins. Aucun élément sur son état de santé ultérieur n’a été communiqué.

Mercredi, l’auteur de l’agression n’avait pas encore été identifié ni interpellé. Les circonstances exactes des faits font l’objet d’une enquête. Le parquet a été avisé.

