Le “Belga Gold” est la première pièce d’or officielle lancée par la Belgique: “Nous voulons offrir une alternative au public belge”

La Belgique dispose désormais de sa première pièce d’or officielle, le “Belga Gold”. Cette pièce, dont la valeur suit le cours de l’or, a été présentée mercredi au SPF Finances. Le plus petit modèle coûtait mercredi matin un peu plus de 1.100 euros, tandis que la version la plus grande dépassait les 4.000 euros.

Plusieurs pays disposent déjà de leur propre pièce d’or, comme l'”Eagle” aux États-Unis, la “Maple Leaf” au Canada ou encore la “Philharmoniker” en Autriche. “Nous estimons que la Belgique ne doit pas manquer dans ce groupe“, a déclaré Filip Van de Velde, président du SPF Finances.

“De plus en plus de pays cherchent à répondre à la demande croissante d’or“, a ajouté Giovanni Van de Velde, commissaire des Monnaies de la Monnaie Royale de Belgique. “Avec cette pièce, nous voulons offrir une alternative au public belge.”

Le “Belga Gold” se distingue des pièces commémoratives traditionnelles à prix fixe, sa valeur étant directement liée au cours de l’or au moment de l’achat. “Le prix est ajusté en permanence en fonction de ce cours“, a précisé le commissaire. La pièce peut ainsi être utilisée comme investissement.

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La plus grande version affiche un diamètre de près de 4 centimètres pour un poids de 31,1 grammes, soit une once troy, l’unité de référence pour les métaux précieux. Une version plus petite est également proposée, avec un diamètre d’un peu plus de 2 centimètres et un poids de 7,78 grammes, soit un quart d’once.

Les pièces ont été conçues par Iris Bruijns, créatrice attitrée des pièces commémoratives. Elles arborent, d’un côté, un iris stylisé d’inspiration Art nouveau – symbole de la Région bruxelloise – et, de l’autre, un lion belge. Fabriquées à partir d’or recyclé, elles sont produites aux Pays-Bas. Étant donné qu’il s’agit d’un moyen de paiement officiel, les pièces d’or disposent également d’une valeur nominale de 300 et 75 euros.

Le nom “Belga” renvoie à une monnaie belge introduite en 1926 dans le cadre d’une réforme monétaire visant à lutter contre l’inflation après la Première Guerre mondiale. Destiné principalement aux transactions internationales, un Belga valait à l’époque 5 francs belges.

Les pièces sont disponibles à la vente sur le site www.piecescommemoratives.be. La Monnaie royale de Belgique recommande de conserver la preuve d’achat afin d’en garantir la traçabilité en cas de revente ultérieure.

Belga – Photo : Belga Image