Le Babbeleir : le vélo-cargo pour aller à la rencontre des Bruxellois

Un vélo cargo déployable et qui se transforme en table d’échange : c’est le concept du Babbeleir. Il permet d’entrer en contact direct avec les Bruxellois, là où ils vivent, travaillent ou se divertissent.

Fraichement sorti des ateliers, le vélo a fait sa première balade hier sur la grand-place de la ville de Bruxelles. “C’est en fait une table qui va rouler à la rencontre des Brusseleirs. On a prévu à la Ville de développé un outil pour aller au contact de nos habitantes et de nos habitants”, explique Arnaud Pinxteren (Ecolo), échevin de la participation citoyenne à la Ville de Bruxelles.

L’objectif est d’informer le citoyen sur les projets qui les touchent directement et de récolter leurs opinions et leurs impressions pour “pour pouvoir construire les projets de la Ville avec eux. On veut proposer un espace de discussion confortable, mais aussi un outil qui soit durable et mobile, fait avec des matériaux et par des artisans de la Ville de Bruxelles“, avance encore l’échevin.

Le vélo est équipé d’un écran, de matériel d’animation et d’information.

