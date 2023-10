Le 7h15 : découvrez l’essentiel de l’actualité de ce lundi 16 octobre

Chaque matin, Fabrice Grosfilley vous propose de découvrir l’essentiel de l’actualité qu’il faut connaître. Au programme de ce lundi 16 octobre : budget 2024 bouclé, demande de révocation de la Bourgmestre de Molenbeek, multiples arrestations pour drogue dans les transports ce week-end, Vias alerte sur les mésusages des trottinettes.

Voici l’essentiel de l’actualité à connaître ce lundi 16 octobre :

→ La moitié des utilisateurs de trottinette électrique roulent au moins une fois par mois à plusieurs sur le même engin, ressort-il d’une enquête européenne sur le comportement des usagers de la route dont les résultats sont publiés lundi par Vias. L’institut de la sécurité routière rappelle que cette pratique est interdite depuis le 1ᵉʳ juillet 2022.

→ Après plus d’une semaine de conclave en plusieurs épisodes, le gouvernement bruxellois s’est mis d’accord dimanche, en fin de journée, sur un projet de budget pour 2024, a-t-on appris à plusieurs sources gouvernementales. Le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) l’a confirmé sur son compte X. Interrogé par Belga, le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz a annoncé que l’accord prévoyait quelque 200 millions d’euros d’économies.

→ Crise de gouvernance à Molenbeek : Rachid Ben SALAH, conseillé communal (Défi) sollicite une enquête approfondie sur des problèmes de relations interpersonnelles dont ferait l’objet Catherine Moureaux (PS), la bourgmestre de Molenbeek. Si les allégations sont avérées, le conseiller communal demande la “révocation immédiate” de la bourgmestre “pour rétablir l’ordre, la légalité et la confiance au sein de la commune de Molenbeek-Saint-Jean”.

→Sept arrestations judiciaires ont été réalisées et 23 procès-verbaux pour détention de drogue ont été dressés mardi, lors d’une vaste opération dans les transports en commun bruxellois ce week-end.

→ Le gouvernement flamand intente une procédure en conflit d’intérêts contre la dernière modification des routes aériennes de et vers l’aéroport de Bruxelles, ont annoncé lundi les ministres en charge de la Périphérie flamande, Ben Weyts, et de l’Environnement, Zuhal Demir. Les ministres N-VA invoquent une étude de l’administration flamande de l’Environnement faisant état de nuisances sonores plus fortes, de jour comme de nuit, au nord et au nord-ouest de la périphérie bruxelloise, depuis que de nouvelles procédures de décollage et d’atterrissage sont entrées en vigueur, le 5 octobre dernier. Et ce, “au bénéfice de la Région de Bruxelles-Capitale”. En Belgique, un conflit d’intérêts déclenché par un gouvernement se règle devant le Comité de concertation, qui dispose de 60 jours pour prendre une décision. À défaut, le gouvernement mis en cause peut poursuivre la politique contestée

→ Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche après-midi place Bethléem à Saint-Gilles pour afficher leur solidarité avec le peuple palestinien. Les manifestants exigent la fin de l’occupation israélienne et des attaques sur la Bande de Gaza.

La rédaction avec Belga