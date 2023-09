Le 7h15 : découvrez l’essentiel de l’actualité de ce vendredi 15 septembre

Chaque matin, Fabrice Grosfilley vous propose de découvrir l’actualité qu’il ne fallait pas rater. Au programme de vendredi 15 septembre : la fusillade à Anderlecht, le Palais du Midi et Remco Evenepoel.

Voici l’essentiel de l’actualité à connaître pour bien démarrer votre vendredi :

→ Annelies Verlinden demande des moyens supplémentaires pour renforcer la sécurité, a-t-elle annoncé jeudi après la fusillade survenue rue Wayez à Anderlecht. “Nous devons protéger nos quartiers contre la violence brutale du crime organisé“, affirme-t-elle dans un communiqué. La ministre rappelle que 310 millions ont été investis ces dernières années avec le recrutement de 390 policiers. “Nous voulons investir dans des ressources supplémentaires dans des équipements et des infrastructures modernes“, ajoute la ministre. Elle précise également qu’elle demandera de nouveaux budgets lors du prochain conclave budgétaire.

→ Ce communiqué de la ministre de l’Intérieur intervient quelques heures après un appel lancé par le bourgmestre d’Anderlecht. Fabrice Cumps a indiqué qu’il appelait “avec insistance et émotion” à un renforcement des moyens de la police judiciaire, rappelant que la lutte contre le crime organisé ne relevait théoriquement pas de la compétence des polices locales.

→ Il y aura bien une procédure de permis accélérée pour permettre le démontage du Palais du Midi, ainsi que la relance des travaux du métro 3. Le gouvernement bruxellois a donné son accord jeudi pour que la procédure soit ramenée de 480 à 290 jours. Un délai qui permettra malgré tout de consulter la population, estime la secrétaire d’État à l’urbanisme Ans Persoons. Le coût de ces travaux supplémentaires de démontage est estimé à 400 millions d’euros.

→ Sept syndicalistes de la Stib sont suspendus par le syndicat socialiste CGSP. Ils sont soupçonnés de détournement de fonds. Des ordinateurs, une Mercedes et un voyage à Dubaï auraient pu être payés avec la carte de crédit du syndicat. Une enquête est en cours, indique la CGSP à nos confrères de La Capitale.

→ Le député bruxellois Emin Ozkara rejoint le parti DéFI, indiquent nos confrères de La Dernière Heure et de La Libre Belgique. Il avait été élu en 2019 sur les listes du parti socialiste, mais l’avait quitté un an plus tard. Emin Ozkara est également conseiller communal à Schaerbeek. De son côté, l’échevine du commerce et du folklore de Schaerbeek, Lorraine De Fierlant, a annoncé qu’elle quittera son échevinat au mois de janvier. Elle souhaite se concentrer sur sa carrière privée.

→ Le gouvernement belge envoie de l’aide en Libye. Dix-neuf tonnes de matériel (comprenant 240 tentes, 700 sacs de couchage et 4.400 kits de première nécessité) seront envoyées dans le cadre de l’aide européenne. Selon l’organisation des Nations Unies, 900.000 personnes vivent dans des zones touchées par les inondations qui ont suivi le passage de la tempête Daniel. La zone la plus critique se situe dans la région de Derna où deux barrages ont cédé et où il y aurait plus de 20.000 morts, selon le maire de la ville.

→ De son côté, l’État marocain annonce un programme d’urgence pour reloger les sinistrés du tremblement de terre. Des structures d’urgences seront mises en place dans les localités concernées, annonce le gouvernement. Une somme de 30.000 dirhams, soit environ 2.750 euros, sera également versée aux ménages concernés. Environ 50.000 logements se sont effondrés à la suite du séisme.

→ Remco Evenepoel a remporté une nouvelle étape au tour d’Espagne et s’assure de terminer la Vuelta avec le maillot de meilleur grimpeur. Il s’est imposé jeudi en solitaire lors de la 18e étape. Cela marque donc sa 50eme victoire chez les professionnels, et sa 13e rien que pour cette saison 2023.

