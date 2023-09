R. EV Cycling Academy : inauguration de l’académie de cyclisme imaginée par Remco Evenepoel

Ce mercredi 20 septembre est une date qui restera longtemps gravée dans la tête des amateurs de vélo. En effet, aujourd’hui marquait l’inauguration de l’académie de Remco Evenepoel.

La “R. EV Cycling Academy” était inaugurée ce mercredi 20 septembre. Le Champion du Monde de contre-la-montre sur course et initiateur du projet, Remco Evenepoel, était présent pour l’occasion, accompagné du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), et du ministre bruxellois, Sven Gatz (Open VLD).

La R.EV Brussels Cycling Academy veut promouvoir le cyclisme auprès des jeunes à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Il s’agit d’un projet social et sportif qui vise à initier les jeunes Bruxellois au cyclisme et au cyclisme de compétition. L’objectif est que les jeunes qui s’inscrivent –au maximum une cinquantaine pour des raisons logistiques– passent par trois “étapes“.

Il y aura d’abord l’initiation et la découverte du cyclisme, puis viendra l’initiation à la compétition et “l’apprentissage du vélo“. Enfin, le développement de l’aspirant en “jeune athlète” sera abordé, a expliqué Remco Evenepoel.

Le projet a en premier lieu un objectif social. “Lorsque je jouais au football, j’ai vu de nombreux jeunes qui ne pouvaient pas s’acheter de chaussures de football ou qui n’avaient pas d’argent pour s’équiper. Nous devons aider et soutenir les jeunes qui n’ont pas les moyens d’acheter un vélo et un casque“, poursuit le jeune champion.

Dans la première phase de développement de la R.EV Brussels Cycling Academy, il faudra donc réaliser un travail important avec les maisons de jeunes et les maisons de quartier afin d’attirer ces jeunes vers le cyclisme.

Dans un deuxième temps, la R.EV Academy initiera les jeunes à l’aspect compétitif du cyclisme. “Il m’a fallu beaucoup de temps pour m’adapter à un peloton de cyclistes professionnels. Les premiers mois, j’ai eu beaucoup de mal sur le vélo. Le but de cette phase est de donner un coup de main à ceux qui veulent courir“, explique encore Remco Evenepoel.

Et, enfin, lors d’une troisième phase, l’objectif est de préparer les jeunes au cyclisme de compétition. Cela inclut immédiatement un objectif ambitieux, à savoir la participation d’une Bruxelloise et d’un Bruxellois aux championnats du monde 2030.

Toutes les informations concernant la R. EV Cycling Academy sont disponibles sur son site internet.

Un Zinneke de bronze

Sven Gatz, responsable de l’image à Bruxelles, a remis un Zinneke de bronze à Remco Evenepoel.

Les Zinnekes de bronze sont décernés à des Bruxellois qui agissent comme des ambassadeurs informels de notre capitale.

■ Reportage de Gilles Joinau, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli

Avec Belga