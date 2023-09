Le 7h15 : découvrez l’essentiel de l’actualité de ce mercredi 20 septembre

Chaque matin, Fabrice Grosfilley vous propose de découvrir l’actualité qu’il ne fallait pas rater. Au programme de ce mercredi 20 septembre : la fronde des universités, les locataires prioritaires pour l’achat et l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’appel des professeurs de droit au gouvernement fédéral, au sujet de l’accueil des demandeurs d’asile : “que l’exécutif méprise une décision rendue par une juridiction constitue une atteinte manifeste à l’état de droit” écrivent ces juristes dans un carte blanche publiée par le journal Le Soir. La critique vise les propos de Nicole De Moor, secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration qui a indiqué qu’elle ne se conformerait pas à un jugement du conseil d’Etat suspendant sa décision de priver les hommes seuls des mesures d’accueil prévues par les traités internationaux. “Un viol des principes démocratiques” estiment ces juristes : “nous invitons donc le gouvernement à ne plus franchir ces lignes rouges que sont le respect de la loi et des décisions de justice“. La carte blanche est signée par les juristes les plus renommés du pays.

> Nicole de Moor “ne changera pas” sa politique malgré la décision du Conseil d’Etat sur les hommes seuls demandeurs d’asile

Deux patrouilleurs de la STIB suspendus après un incident à la station Kraainem. Ils sont accusés d’avoir frappé un SDF après l’avoir fait sortir de la station de métro où il s’était installé. L’homme a dû être emmené à l’hôpital, il a porté plainte. Les faits remontent au mois d’août. La STIB a confirmé la suspension des deux contrôleurs au journal la Capitale.

> Accusés d’avoir frappé un SDF, deux agents de la Stib sont suspendus

Les locataires seront désormais prioritaires lorsque leur logement sera mis en vente. Un droit de préférence pendant une période de 30 jours, à condition bien sûr de payer le prix demandé. Ce dispositif a été avalisé par le parlement bruxellois hier, il entrera en application au premier janvier.

> Les locataires prioritaires lors de la vente d’un logement à partir du 1er janvier

A l’étranger, l’Azerbaïdjan a lancé hier une offensive militaire au Nagorny Karabakh, une enclave peuplée de 120 000 arméniens qui réclament leur autonomie. Les combats ont fait 27 morts et 200 blessés. Plus de 7000 civils ont été déplacés pour fuir l’avancée des troupes azerbaïdjanaises. L’Union Européenne et la Russie ont appelé les deux parties à cesser les hostilités.

A l’assemblée générale des Nations Unies, le président ukrainien Wolodymir Zelenesky a accusé la Russie de pratiquer un génocide en déportant des dizaines de milliers d’enfants ukrainiens. Il a aussi dénoncé l’usage de l’énergie et la nourriture comme armes de guerre.

En marge de ces discours aux Nations Unies, Alexander De Croo a appelé le secteur du diamant à appliquer de nouvelles règles de traçabilité qui permettraient de boycotter les diamants russes. “Les diamants russes symbolisent désormais la guerre et les violations des droits humains“, a insisté le Premier ministre belge devant des représentants du secteur.

Dur dur pour l’Antwerp qui n’a pas fait le poids en ligue des champions. Défaite 5 à 0 face à Barcelone hier soir. Les anversois ont été rapidement noyés, c’était déjà 3-0 après 20 minutes de jeu.

Fabrice Grosfilley