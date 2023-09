“Le 7h15” : découvrez l’essentiel de l’actualité de ce jeudi 14 septembre

Chaque matin, Fabrice Grosfilley vous propose de découvrir l’essentiel de l’actualité qu’il faut connaître. Au programme de ce jeudi 14 septembre : Nicole De Moor maintient sa position, ouverture d’un centre de jour pour femmes sans-abris, l’Affaire climat revient devant la justice.

Voici l’essentiel de l’actualité qu’il faut connaître ce jeudi 14 septembre :

→ Nicole De Moor ne change pas d’avis. La secrétaire d’État à l’asile et à la migration maintient son instruction d’interdire l’accès des structures d’asile aux hommes seuls. Le conseil d’État lui a pourtant donné tort hier et a demandé la suspension de cette mesure annoncée à la fin du mois d’aout.

→ Protéger les femmes sans abris du harcèlement et des agressions sexuelles, leur offrir un lieu de repos à l’écart des hommes. L’Ilot, une ASBL qui vient en aide aux sans-abris, a ouvert hier un centre de jour réservé aux femmes. Il est installé au Parvis de Saint-Gilles.

→ Médecins sans frontières envoie des équipes dans l’est de la Libye. Une première équipe d’urgence est chargée d’évaluer les besoins et de fournir des kits médicaux d’urgence pour soigner les blessés en collaboration avec le croissant rouge. Les organisations humanitaires sont peu présentes en Libye, pays ravagé par la guerre civile et où leur sécurité ne peut pas être garantie. On estime que le passage de la tempête Daniel a fait plus de 10.000 morts et disparus et près de 30.000 sans abris.

→ L’affaire climat revient devant la justice. L’ASBL qui avait déjà obtenu en 2021 une condamnation de l’État belge pour défaut d’action climatique, espère aller plus loin. Elle veut obtenir cette fois-ci que la justice impose au politique d’agir. Un procès en appel ouvrira donc ses portes aujourd’hui à Bruxelles.

→ L’iPhone 12 est-il dangereux pour la santé ? En France, l’agence nationale des fréquences a ordonné l’arrêt de la vente de l’appareil qui émettrait des ondes trop puissantes pour la santé. Interdiction qui intervient trois ans après la mise sur le marché de l’appareil. Le secrétaire d’État au numérique a demandé à ce qu’une étude soit menée en Belgique. C’est l’Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (IBPT) qui est chargé d’analyser la “potentielle dangerosité” de ce smartphone.

