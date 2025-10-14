Le 24e festival Pink Screens mettra le cinéma queer à l’honneur dès le 30 octobre

Les salles obscures de la capitale se pareront à nouveau de fuchsia et de jaune éclatant, du 30 octobre au 10 novembre, à l’occasion du festival de cinéma queer Pink Screens, annonce mardi l’ASBL Genres d’à côté, qui organise l’événement avec le Cinéma Nova.

Plus de 150 films, courts ou longs, de fiction ou documentaires, seront projetés durant cette dizaine de jours aux cinémas Nova, Aventure, Galeries et Palace, ainsi qu’au Beursschouwburg. La programmation invitera le public à interroger ses propres perceptions, à élargir ses horizons et à considérer les expériences de celles et ceux qui l’entourent. Cette 24e édition se déploiera au travers de trois focus.

Le premier, “Lattitudes queers”, explorera l’intersection entre migration et identités LGBTQIA+. Le deuxième, “Queer & Cheap”, proposera une sélection de films qui cassent les codes avec des bouts de ficelle. Et le dernier, “Hecho en España”, fera rayonner le cinéma queer espagnol en collaboration avec Europalia España. La création belge sera elle aussi mise en lumière avec des longs métrages tels que “Julian” de Cato Kusters ou “Avant/Après” de Manoel Dupont ; des courts métrages comme “Brûlure douce” de Jade Debeugny ; ou encore la série “Oh, Otto” de Stijn Van Kerkhoven. Une exposition s’articulant autour de l’importance des communautés se tiendra en outre au cinéma Galeries afin de compléter les projections.

Pour la première fois, Pink Screens investira également les salles de cinéma de Wallonie et de Flandre. Le Sauvenière (Les Grignoux) à Liège, le Plaza à Mons et le Sphinx à Gand se feront ainsi le relais du festival le temps d’une soirée.

Quatre prix récompenseront par ailleurs des courts-métrages. Ils seront remis au Nova le 10 novembre à 19h00 avant le visionnage des films lauréats. Le même soir, la Pink Night refermera en musique le festival aux Halles de Schaerbeek

Belga