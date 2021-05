L’avion Magritte disparaît de la flotte de Brussels Airlines

Un nouvel avion à thème devrait par ailleurs voir le jour l’année prochaine.

L’avion de Brussels Airlines rendant hommage à l’artiste surréaliste René Magritte a disparu de la flotte de la compagnie aérienne. Après cinq ans de service, il a plus exactement été repeint dans d’autres couleurs, indique l’entreprise jeudi. Un nouvel avion à thème devrait par ailleurs voir le jour l’année prochaine.

Magritte était le deuxième avion à thème de Brussels Airlines. Il avait été dévoilé en mars 2016, quelques jours avant les attentats de l’aéroport de Zaventem et du métro de Bruxelles. C’est également avec cet avion que le premier vol de passagers avait décollé de Brussels Airport après ces attaques, le 3 avril 2016. “C’est un symbole de la Belgique, donnant un signe d’espoir“, soulignait-on alors chez Brussels Airlines.

Mais, après cinq ans de bons et loyaux services, 6.403 vols et plus de 866.000 passagers, l’avion de Magritte n’est plus. L’Airbus A320 est en effet désormais habillé aux couleurs de Star Alliance, l’alliance aérienne que Brussels Airlines a rejoint fin 2009. Les autres avions thématiques resteront dans la flotte.

La peinture du plus ancien, celui de Tintin, “Rackham”, sera d’ailleurs renouvelée et l’appareil restera avec ces couleurs dans la flotte pendant au moins cinq ans encore. “Amare” (thème de Tomorrowland) y appartiendra certainement jusqu’en 2023, tout comme “Aerosmurf” (Les Schtroumpfs) et “Bruegel” jusqu’en 2024.

Le prochain avion à disparaître est le Trident, qui est dédié aux Diables Rouges. Il sera probablement peint avec un thème sportif, selon la compagnie aérienne. Cela pourrait être à nouveau le football, mais aussi un autre sport.

