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L’autoroute menant à Brussels Airport fermée en raison d’une fuite de gaz, “il est presque impossible de rejoindre l’aéroport en voiture”

L’A201, l’autoroute qui permet d’accéder à Brussels Airport, est entièrement fermée à la circulation (dans les deux sens) en raison d’une fuite de gaz survenue sur un chantier routier, a signalé l’aéroport de Zaventem peu avant 09h30.

Les personnes ne se trouvant pas déjà dans les embouteillages sont invitées à éviter cet itinéraire. Brussels Airport recommande d’ailleurs de privilégier le train pour se rendre à l’aéroport. Il est donc presque impossible de rejoindre l’aéroport en voiture pour le moment. La Ringlaan est en effet encore ouverte mais cette route ne permet pas aux voyageurs d’accéder aux parkings.

Belga

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