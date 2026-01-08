L’Atomium célèbre les 20 ans de sa rénovation avec une programmation anniversaire

Vingt ans après sa réouverture au public, à l’issue d’une rénovation majeure, l’Atomium célèbre en 2026 un anniversaire symbolique, annonce jeudi la direction. Intitulé “Plus éclatante que jamais depuis 2006”, l’événement concocté autour de ce jubilé prend la forme d’une programmation qui s’étendra tout au long de l’année, associant installations d’art numérique, lancement d’un nouveau podcast et plus d’une vingtaine d’activités.

Trois installations d’art numérique seront ainsi dévoilées au public le 14 février. Elles investiront différents espaces du monument et proposeront des expériences immersives en dialogue avec l’architecture emblématique de l’Atomium.

Le monument phare bruxellois lance également cette année la seconde saison de son podcast, intitulée “Rénovation”. Ce projet donne la parole aux personnes qui ont participé à la rénovation ou l’ont vécue, ingénieurs, ouvriers, collaborateurs et riverains.

En partenariat avec l’ULB et la VUB, l’Atomium proposera aussi un week-end d’activités dédié à l’éveil scientifique des jeunes publics.

Une collaboration avec les Schtroumpfs donnera lieu à une journée festive destinée aux familles. Et le Manneken Pis se verra offrir un nouveau costume.

Les personnes nées le 18 février 2006 bénéficieront par ailleurs d’un accès gratuit au monument tout au long de l’année, en écho à la date anniversaire de sa réouverture.

Belga – Photo : Belga