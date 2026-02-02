L’artiste coréenne Hyejeong Ko lauréate du prix international de la Fondation Boghossian

Hyejeong Ko, qui est née et qui a grandi sur l’île de Jeju, explore la transformation de l’argent sterling en “objets porteurs d’un équilibre intemporel et d’un raffinement contemporain”, précise la Fondation.

“Le jury salue la force des liens entre le design, la joaillerie, la nacre, l’artisanat et l’architecture, ainsi que la maîtrise technique et la précision de la pratique de l’artiste.”

Le travail de l’artiste palestinienne Jessica Azizeh a également été salué par le jury, qui a souligné l’originalité de sa démarche et la maîtrise technique déployée dans sa recherche. Un séjour à la résidence d’artistes de la Fondation Boghossian lui a ainsi été attribué.

Le prix international du design et de l’artisanat a pour objectif de promouvoir le lien entre l’Orient et l’Occident à travers l’art. Il récompense des artistes “dont le travail participe à une meilleure compréhension mutuelle entre les cultures”, selon la Fondation Boghossian.

Belga