L’art s’installe à l’hôtel pour la nouvelle foire bruxelloise The Rooms du 22 au 25 mai

Trente-six chambres d’hôtel et autant de galeries d’art, c’est le concept de la nouvelle foire “The Rooms”.

Les exposants poseront leurs valises du 22 au 25 mai à The Mix Brussels, à Watermael-Boitsfort, pour un événement qui veut appréhender l’art de manière “plus intime, immersive et conviviale”. Pendant quatre jours, les visiteurs, amatrices et collectionneurs d’art et d’antiquités voyageront de chambre en chambre pour découvrir l’univers de chaque galerie adapté à la chambre qui lui a été dévolue. Le périple les portera de l’art classique d’Asie, d’Afrique et d’Océanie aux objets contemporains et modernes, en passant par les arts décoratifs, la Haute Époque et l’archéologie. Le tout dans un écrin moderniste, puisque The Mix est niché dans l’ancien siège social de la compagnie d’assurance Royale Belge (ex-AXA).

Une chambre a en outre été confiée au designer Lionel Jadot, qui a aménagé l’intérieur du nouvel hôtel. Les espaces communs accueilleront quant à eux une exposition de sculptures. L’ensemble sera ponctué de conférences variées, abordant le mécénat, l’assurance d’œuvres d’art et la transmission du patrimoine mais aussi la lutte contre le blanchiment d’argent, promettent les organisateurs. Le projet, inspiré d’initiatives similaires à New York et Bangkok notamment, est porté par deux marchands d’art: Patrick Mestdagh et Sébastien Janssen. L’entrée de ce nouveau salon d’art et d’antiquités est gratuite.

Belga