Violences sexuelles au sein de l’Église : l’archevêque Terlinden plaide l'”ouverture et l’empathie” envers les victimes

L’archevêque Terlinden a été la cible de critiques cette semaine, des victimes de violences sexuelles commises au sein de l’Église appelant à sa destitution. Une dizaine d’entre elles a adressé une lettre en ce sens au pape Léon XIV lors de leur rencontre le week-end dernier. Le président de la Conférence épiscopale de Belgique a répondu vendredi qu’il ne compte pas démissionner, estimant qu’il doit “assumer (ses) responsabilités”.

Durant l’homélie prononcée dimanche à Koekelberg, l’archevêque a expliqué qu’il “a fallu trop de temps avant de reconnaître pleinement la souffrance et le traumatisme des victimes”.

Il a mis en avant l’histoire du bon Samaritain. “Cette parabole nous parle à tous les niveaux, dans la société et dans l’Église, et à moi-même en premier lieu. Vous et moi devons prendre le temps d’écouter et de faire preuve de compassion. Vous et moi devons avoir le courage de regarder vers l’avenir, afin de promouvoir la prévention et la sensibilisation dans le combat contre les violences sexuelles”, a-t-il clamé.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Anna Lawan et Stéphanie Mira

L’Église doit s’engager, avec les victimes et survivants de ces violences, en faveur de la reconnaissance et de la réparation, a conclu Mgr Terlinden. “En agissant avec force, mais aussi avec ouverture et empathie. De votre part et de la mienne. Plus que jamais.”

Une rencontre entre l’archevêque et des victimes est prévue lundi.

