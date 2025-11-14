Passer la navigation
Des victimes d’abus sexuels demandent la destitution de l’archevêque Terlinden

Plusieurs victimes belges d’abus sexuels commis au sein de l’Eglise ont demandé au pape Léon XIV la destitution de l’archevêque Luc Terlinden, rapporte vendredi La Libre, qui a pu consulter le courrier qu’elles ont remis au souverain pontife lors de leur rencontre le week-end dernier.

“La gouvernance actuelle de l’archevêque Terlinden a causé des préjudices continus aux survivants des abus, aux croyants et à l’Église. Son approche à la crise des abus est caractérisée par un manque d’empathie, un manque de prise de décision et une approche de dirigeant plus centrée sur la protection de l’institution plutôt que la réparation du mal commis”, assène cette dizaine de victimes dans la lettre, remise au pape samedi à l’issue d’une longue audience avec quinze victimes belges au total.

Certains survivants demandent que l’Église reconnaisse le coût à vie du traumatisme subi, estimé à un million d’euros par survivant. “Ces abus sexuels ont détruit nos vies”, justifie Gabriel Frippiat, l’une des victimes. “Ce ne sont pas seulement les frais des psychothérapies.”
Contacté par La Libre, Tommy Scholtes, le porte-parole de la conférence des évêques, confirme qu’une rencontre est prévue entre l’archevêque Luc Terlinden et les victimes lundi prochain, et que plusieurs célébrations en mémoire des victimes d’abus sexuels seront organisées à Liège, Anvers et Bruxelles les dimanches 16 et 23 novembre.

