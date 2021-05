L’antenne de vaccination de Saint-Josse ouvrira le 20 mai

Les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune (Cocom) en partenariat avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode lancent un projet-pilote pour augmenter la couverture vaccinale des populations les plus vulnérables.

Le bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir avait plusieurs fois pointé la nécessité d’installer une antenne de vaccination à Saint-Josse afin de se rapprocher de la population et davantage sensibiliser les citoyens. C’est désormais chose faite.

Une antenne de vaccination va prendre place à la salle de sport Nelson Mandela, Rue verte 50 à Saint-Josse-ten-Noode, à partir de ce jeudi. Ce projet-pilote débutera avec 120 doses qui augmenteront progressivement.



“Notre objectif est de garantir un accès égal à la vaccination et de ne pas marginaliser, plus encore, les exclus du numérique ou les catégories sociales les plus vulnérables”, explique le bourgmestre.

Priorité aux plus de 65 ans et aux personnes porteuses de comorbidités

Inge Neven, responsable du dispositif Covid-19 pour la Cocom : “Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation locale à la vaccination. Les personnes éligibles à ce projet-pilote sont prioritairement les habitants tennoodois et des autres communes bruxelloises de 65 ans et plus, ainsi que les personnes porteuses de comorbidités – deux groupes vulnérables – qui n’ont pas encore entrepris de démarche pour leur vaccination et qui n’ont donc pas encore reçu de première dose de vaccin“.

En misant sur la proximité et la relation de confiance entre la population et les autorités communales, cette antenne de vaccination a été pensée comme un dispositif complémentaire à la stratégie générale de vaccination.

V.d.T. – Photo : Capture Google Street View