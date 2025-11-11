L’Âne Vert, emblématique brasserie schaerbeekoise, annonce sa fermeture

C’est la fin de l’emblématique brasserie schaerbeekoise “L’Âne Vert”. Les gérants, “fatigués par l’âge“, ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Raymond et Diane, âgés de 76 et 70 ans, ne rouvriront pas leur célèbre restaurant fermé depuis le début de l’été.

Depuis des années, L’Âne Vert, situé sur la rue Royale Sainte-Marie, proposait des classiques de la cuisine belge comme des moules ou de la carbonade flamande. “J’aimerais bien rester ouvert encore un peu, mais ce n’est tout simplement plus possible“, justifie Raymond auprès de nos confrères de Bruzz. “Nous aurions encore envie de travailler, mais mes jambes ne suivent plus“, précise-t-il.

Mais le stationnement compliqué aux abords du restaurant explique également cette décision. “Nos habitués ne pouvaient plus venir, ça n’a pas aidé“.

Les restaurateurs espèrent tout de même voir leur restaurant rouvrir : “Une très nombreuse clientèle habituée serait ravie d’une réouverture. Prix de reprise très raisonnable.”, annoncent-ils encore sur les réseaux sociaux.



La rédaction – Photo : Google Street View