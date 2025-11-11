Humus x Hortense dans le top 10 mondial des meilleurs restaurants de légumes

Les prix annuels récompensent les chefs qui mettent les fruits et légumes à l’honneur dans leur cuisine. We’re smart est une initiative du chef cuisinier et ancien chef étoilé Frank Fol. Le guide culinaire We’re Smart Green Guide attribue aux restaurants du monde entier une note allant de un à cinq radis, en fonction de leur créativité dans l’utilisation des fruits et légumes et du pourcentage d’ingrédients végétaux utilisés. La Belgique compte 19 restaurants ayant obtenu cinq radis.

“Lorsque les légumes tombent entre les mains d’un chef qui a travaillé dans l’un des meilleurs restaurants du pays, il se passe des choses merveilleuses”, déclare Frank Fol à propos du restaurant Vrijmoed. Avec son menu végétarien, Michaël Vrijmoed a illustré “les possibilités créatives et les combinaisons illimitées des légumes, et son excellence constante est récompensée”.

L’Air du Temps, situé à Liernu, est le troisième meilleur restaurant de légumes du pays, suivi par De Vijf Seizoenen à Brakel et Arabelle Meirlain à Marchin. Viennent ensuite Menssa (Bruxelles), Amaranth (Merelbeke), ‘t Aards Paradijs (Merendree), Zilte (Anvers) et Patrick Devos (Bruges). Le restaurant Entropy à Bruxelles remporte le Belgian Discovery Award.