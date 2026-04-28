Pédocriminalité : l’ancienne puéricultrice de l’ULB condamnée à 10 ans de détention, son ex-compagnon écope de 12 ans

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mardi l’ancienne puéricultrice de la crèche de l’Université libre de Bruxelles (ULB) à 10 ans de détention pour des faits de viol, d’atteinte à l’intégrité sexuelle d’enfants de moins de 10 ans et la production d’images à caractère pédopornographique.

Le tribunal a condamné son ex-compagnon, A.E., à 12 ans de détention pour les mêmes faits, dont la détention d’un nombre nettement plus important d’images et de vidéos pédopornographiques.

A.E. était absent à l’audience pour le prononcé du jugement. Il est actuellement détenu à la prison de Haren.

L’ancienne puéricultrice, C.V., était présente à l’audience. Le procureur du roi n’a pas prononcé d’arrestation immédiate la concernant.

Belga