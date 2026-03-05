L’ancienne directrice de la Clinique Saint-Jean, Hadewig De Corte, nommée à la tête des Petits Riens

Hadewig (Vic) De Corte a été nommée à la direction générale de l’organisation Les Petits Riens, indique jeudi par voie de communiqué l’institution. Cette économiste de formation aura la lourde de tâche de relever les nombreux défis auxquels est confronté le secteur de l’économie sociale et solidaire, dans un contexte d’accroissement de la pauvreté et de crise majeure au sein de la filière de réemploi du textile.

“Mon rôle sera d’accompagner les équipes pour renforcer la gouvernance, clarifier les priorités et créer les conditions d’une action durable“, déclare celle désormais à la tête de l’organisation.

Active depuis près de 90 ans, l’association Les Petits Riens aide chaque année quelque 2.000 personnes à retrouver une place dans la société par l’insertion socioprofessionnelle notamment. L’organisation emploie 400 travailleurs et environ 600 bénévoles. Confrontée à des difficultés financières persistantes, l’ASBL avait licencié une vingtaine de personnes l’an dernier.

Une mesure “regrettable mais nécessaire“, avait alors justifié Thierry Smets, le précédent directeur général qui a dû gérer la restructuration sociale. Celui-ci restera impliqué dans l’organisation en tant que directeur de l’économie sociale et de l’immobilier social.

Réinventer le modèle de l’association solidaire

Alors que la crise structurelle du textile affecte le moteur économique des Petits Riens et que les financements publics se resserrent, Vic De Corte devra réinventer le modèle de l’association solidaire. Pour ce faire, elle pourra compter sur sa riche expérience professionnelle qui l’a amenée à diriger la Clinique Saint-Jean en pleine crise sanitaire ainsi qu’à accompagner des organisations en transition.

Dès 2028, les fabricants et distributeurs de produits textiles seront toutefois tenus de financer l’ensemble du cycle de vie de leurs marchandises. Une mesure vue par la direction des Petits Riens comme une “opportunité de repositionnement majeure“. “La priorité des deux prochaines années sera dès lors de construire le modèle qui permettra d’en tirer pleinement parti“, conclut-elle.

Avec Belga – Photo : Les Petits Riens