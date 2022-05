L’ancienne caserne Fritz Toussaint se transforme en un pôle universitaire

Le chantier lancé en janvier dernier par l’ULB et la VUB devraient se terminer à la fin de l’année 2023.

Les travaux concernent six bâtiments situés à front du boulevard Général Jacques, à Ixelles. Le but est de reconvertir l’ancienne caserne Fritz Toussaint en un pôle universitaire commun et partagé de 9.000 m² entre l’ULB et la VUB. De ce fait, la Région a accordé aux deux universités un droit d’emphytéose sur ces six bâtiments.

Différents stades de rénovation

Si actuellement, les ouvriers en sont au stade de la destruction, dès septembre 2022, la Société d’Aménagement Urbain (SAU), organe qui coordonne l’ensemble des opérations de reconversion de la caserne, entamera la rénovation de l’ancien Manège de la caserne. Cette partie de la caserne, d’une taille de 1.600 m², sera à terme réaffectée en une halle axée sur l’alimentation durable.

Deux mois plus tard, en novembre 2022, la SAU lancera le chantier de renouvellement des impétrants et la création d’un réseau de chaleur en sous-sol, avant de réaliser le réaménagement de la surface des espaces publics du site. Beliris, de son côté, s’occupe du désamiantage de certains bâtiment. Un travail qui se déroulera par phases jusqu’en 2023.

Un complexe de six bâtiments

Les six bâtiments du complexe comporteront ; le Brussels Institute for Advanced Studies (premier institut d’études avancées en Belgique, destiné à accueillir en résidence des chercheurs internationaux) ; le Centre de recherches en Etudes urbaines, Sciences de la Durabilité et Transformations Environnementales ; une Maison d’Accueil International (rassemblant des services à destination des étudiants, chercheurs et professeurs en provenance ou à destination de l’étranger) ; et un lieu de « Citizen and participative Science », espace de participation et de dialogue entre les universités et la ville. Sept autres bâtiments ont déjà été réhabilités par les universités.

Le coût total des rénovations 10.886.598.10 euros, pris en charge par le Fonds européen de développement régional (1.391.398,10 euros pour la reconversion du Manège et 9.033.200 euros pour la reconversion des bâtiments), Beliris (137.000 euros pour le désamiantage) et d’un subside be.exemplary (329.000 euros pour les études et les travaux spécifiques).

■ Reportage d’Anaïs Corbin, Aristide Kobenan et Loïc Rey