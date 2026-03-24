L’ambition du RSCA ne change pas selon Bornauw : “L’Europe, via le top 4 ou la Coupe”

Selon son CEO Kenneth Bornauw, le RSC Anderlecht ne change pas d’ambition à l’aube des playoffs 2025-2026. Le club bruxellois vise l’Europe, via le top 4 de la Jupiler Pro League ou la victoire en Coupe de Belgique, “mais il n’y a pas vraiment de hiérarchie. On ne peut se permettre de tout miser sur une finale”, a commenté Bornauw à l’occasion de l’annonce du calendrier des playoffs lundi, au siège de la Pro League à Diegem.

Le CEO des Mauves sait qu’il serait risqué de mettre tous ses œufs dans le même panier. Le 14 mai, date de la finale qui opposera le RSCA à son rival unioniste, “est encore loin. Nous devons gagner tous nos matchs d’ici-là.” Suivront ensuite les trois dernières journées du championnat. “Ces derniers matchs dépendront beaucoup de notre résultat en finale de la Coupe. Ils seront très différents si notre avenir européen est déjà assuré ou si nous devons encore lutter pour un ticket.”

Kenneth Bornauw a affirmé sa confiance en son club, qui a essuyé deux défaites sur ses deux derniers matchs de la phase classique dont un échec contre le Cercle de Bruges (2-3), dimanche. “Le sentiment n’est pas excellent aujourd’hui mais l’ambiance générale est très bonne dans le groupe. Le niveau est homogène, et le groupe est bien géré par le coach” Jérémy Taravel. “Il sait toucher les émotions des joueurs, et sait mener un groupe. J’ai confiance en lui pour qu’il apporte l’intensité nécessaire en playoffs.”

Quant aux playoffs, ils débuteront par un ‘Topper’ au stade Jan Breydel. “C’est un match très important où nous devrons montrer que nous sommes présents. Le match compliqué d’hier n’a pas fait une grande différence mathématique mais nous a touché psychologiquement. Nous avons manqué de régularité cette saison, et il faudra désormais la trouver.”

Du côté de La Gantoise, Rik De Mil s’est réjoui que la dernière journée de la phase classique ait souri aux Buffalos, “parce que ça avait mal tourné à plusieurs reprises auparavant. Nous venons de loin et nous avons dû lutter jusqu’au bout”, a reconnu l’entraîneur à Diegem. “Nous devons nourrir une saine ambition et oser viser le football européen. Nous devons rester réalistes et reconnaître que trois équipes ont bien mieux joué que nous depuis le début de la saison. Nous faisons partie des trois autres qui ont été moins régulières. Bien débuter les playoffs sera crucial.”

Fred Vanderbiest a quant à lui mené Malines à une surprenante qualification pour les derniers playoffs 1. “Quand on voit le chemin effectué avec Malines, c’est exceptionnel. Surtout la façon, après le changement de direction: nous avons joué la carte des jeunes et cela nous a réussi. Nous devons tirer les leçons de cette saison et aborder les playoffs avec ambition.”

Pour Wouter Vrancken et Saint-Trond, 3es du classement à l’issue de la phase classique, “tout ce que nous pourrons prendre face à l’Union et à Bruges sera bon”. Le début de programme sera relevé, avec un déplacement à l’Union suivi de la réception de Bruges. “Ils ont plus de qualités individuelles et leur noyau est plus large. Ils sont favoris. Nous avons réussi une superbe saison et nous voulons continuer sur cette lancée. Mais devenir champion avec Saint-Trond n’est pas un objectif réaliste. Nous restons les pieds sur terre, bien que l’appétit soit encore bien présent. Nous voulons obtenir ce ticket européen.”

Belga