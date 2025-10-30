Passer la navigation
L’Africamuseum accueillera une nouvelle exposition autour de la propagande coloniale belge

L’Africamuseum accueillera une nouvelle exposition autour de la propagande coloniale belge et des “réalités qu’elle dissimule” à partir du 28 novembre et jusqu’au 27 septembre 2026.

L’exposition, intitulée “Le Panorama du Congo 1913. Illusion coloniale démontée”, se focalise sur une peinture monumentale réalisée en 1913 baptisée “Panorama du Congo” et qui offre une image idéalisée de l'”oeuvre civilisatrice coloniale” belge.

Cette nouvelle exposition déconstruit la représentation idyllique de la colonie et attire l’attention sur les mécanismes trompeurs de la propagande coloniale. Grâce à la participation d’artistes et d’experts, le panorama est interrogé de façon critique et l’illusion est brisée“, expliquent les organisateurs.

Le but de l’exposition est d’inviter les visiteurs à observer d’un oeil critique et d’ouvrir un dialogue sur la propagande et sur la colonisation et son ombre “qui plane encore aujourd’hui”.

