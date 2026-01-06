L’accueil des sans-abri dans une salle omnisport d’Ixelles n’est que temporaire : “On est toujours à la recherche d’un lieu”

Pour héberger d’urgence les personnes sans-abri par ce froid glacial, une salle omnisport a ouvert à Ixelles pour accueillir 80 personnes jusque vendredi. Il s’agit toutefois d’une solution temporaire : un appel à la solidarité est lancé pour tenter de trouver d’autres endroits d’accueil jusqu’à la fin de l’hiver.

Dans une salle omnisport d’Ixelles, les personnes sans-abri peuvent profiter de lits de camp, de couvertures et surtout de chaleur. “Il y a un petit déjeuner, un repas du soir, on a aussi des douches. Nuit après nuit, les gens peuvent se réinscrire pour pouvoir passer la nuit chez nous à l’intérieur du centre“, précise Renaud Leclercq, responsable de projet à la Croix-Rouge.

80 hommes sans chez-soi pourront passer la nuit. Le centre remplace un premier site qui a dû fermer. En à peine quelques heures, les équipes de la Croix-Rouge ont pu organiser un déménagement express pour éviter toute remise à la rue. “On a déjà des lits à disposition et toute une procédure existante, sur laquelle on a pu se baser pour faire tous ces déplacements. Il y a aussi toute la volonté incroyable de tous les membres de la Croix-Rouge pour installer tout ça“, se réjouit Renaud Leclercq.

► Lire aussi | La Croix-Rouge prolonge son dispositif d’hébergement d’urgence à Ixelles

Depuis les fêtes de fin d’année, plus de 150 nuitées ont déjà été assurées à Ixelles. Malheureusement, toutes les places sont occupées et l’hébergement d’urgence est sous pression. Coordonnés par Bruss’help, les équipes peinent à trouver de nouveaux espaces. “Les lieux qu’on a visités avaient des problèmes de sécurité ou de salubrité. Ils n’étaient pas conformes pour pouvoir accueillir dignement des personnes sans chez-soi“, regrette Eric Husson, le directeur général de Bruss’help. “On est toujours à la recherche d’un lieu, au-delà du 10 janvier, pour pouvoir accueillir 150 hommes seuls”.

Le dispositif actuel est ouvert jusqu’au 9 janvier. Il ne reste plus que trois jours pour éviter une rupture d’accueil en plein hiver. Un appel de solidarité est lancé aux communes, associations et acteurs privés pour trouver la clé d’un lieu sécurisé pour accueillir ces personnes jusqu’au 31 mars.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Charles Capreau et Corinne De Beul