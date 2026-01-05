La Croix-Rouge prolonge son dispositif d’hébergement d’urgence à Ixelles

L’hébergement d’urgence mis en place par la Croix-Rouge à Ixelles est prolongé et a déménagé vers un nouveau site, afin de continuer à accueillir des personnes sans-abri alors que le plan froid extrême reste activé en Région bruxelloise depuis le jour de Noël, a indiqué lundi la Croix-Rouge de Belgique. La capacité d’accueil passe à 80 places, contre 50 auparavant.

Installé depuis le 25 décembre dans le gymnase d’une école ixelloise, le centre temporaire a fermé ses portes dimanche en raison de la réouverture de l’établissement scolaire après les congés. Les équipes de la Croix-Rouge se sont toutefois mobilisées pour organiser un déménagement rapide et éviter toute remise à la rue des personnes hébergées, malgré les températures négatives.

La commune d’Ixelles a réquisitionné une salle omnisports afin d’y installer un nouveau centre d’hébergement d’urgence. Le transfert vers ce site s’est déroulé dans la foulée. Les personnes sans-abri y sont accueillies dès 16h30. Une collation chaude est proposée en soirée, un petit-déjeuner le matin, ainsi qu’un accès aux douches et à un accompagnement de base.

“Depuis le 25 décembre, le centre d’Ixelles a proposé plus de 150 nuitées. Il était essentiel d’assurer une prolongation et de maintenir une capacité d’accueil minimale pendant la vague de froid qui persiste“, a expliqué Magali Clerbaux, responsable de la gestion de crise à Bruxelles pour la Croix-Rouge.

Comment venir en aide aux personnes sans-abri ?

Les personnes dans le besoin peuvent réserver une place en appelant la ligne d’urgence gratuite du Samusocial au 0800 99 340. Toute personne témoin d’une personne en détresse peut également composer ce numéro.

Avec Belga – Photo : Belga