“L’ABC du Qi Gong”: un jeu ludique pour apprendre une nouvelle technique de bien-être

Le Qi Gong est la voisine du yoga… même si elle est tout de même différente.

Le Qi Gong, ce terme à consonnance asiatique ne vous dit probablement rien ? Pourtant, il s’agit d’une discipline énergétique qui existe depuis près de 4 000 ans. Pour en parler, Christophe Boot était présent dans le 12h30 pour évoquer cette pratique qui est une cousine éloignée du yoga. “La façon de bouger et de respirer est différente. Globalement, on est beaucoup moins statique. Cela a un impact sur notre santé, notre manière de se détendre et de gérer les émotions. Elle fait partie de la médecine traditionnelle chinoise.”

Le Qi Gong a changé sa vie. Du coup, il voulait trouver le moyen de l’enseigner aux enfants. Pour ce faire, il a créé un jeu interactif qui est à la portée de tous : “L’ABC du Qi Gong”. “J’ai créé cet ouvrage avec mon fils Samuel”, poursuit-il. “On suit un personnage qui s’appelle maître Qi Fu. Chaque carte présente dans le livre ou dans le jeu permet de faire une posture. L’explication du mouvement est à l’arrière de la carte tout comme les respirations.” Afin de correctement effectuer les mouvements, un code QR permet de les visualiser. “Ceux qui ont travaillé sur ce projet ont réalisé un boulot fantastique”, ajoute-t-il. “Ils ont bien suivi l’univers qui a été inventé et dessiné par mon fils.”

Le jeu est pour tout public. Les enfants comme les personnes plus âgées peuvent apprendre la pratique du Qi Gong à leur rythme. “Le corps ouvre l’esprit ce qui permet d’être beaucoup plus zen et de voir les choses autrement. Par exemple, je dors beaucoup mieux et je n’ai pas de problème de santé.” Relativement méconnu malgré l’explosion des pratiques comme le Yoga, Christophe Boot assure que les choses bougent. “Les enfants sont mes meilleurs ambassadeurs. Ce jeu est là pour faire découvrir cette pratique.”

Interview de Jim Moskovics et Murielle Berck dans le 12h30