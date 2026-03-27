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L’AB inaugure ses bâtiments rénovés et ambitionne de devenir “un temple musical dynamique”

L’AB a inauguré officiellement vendredi ses bâtiments rénovés dans la rue des Pierres à Bruxelles, après deux années de rénovation en profondeur.

L’inauguration officielle des espaces rénovés marque le coup d’envoi d’une période test de quelques mois durant lesquels l’AB organisera des activités ponctuelles dans la nouvelle aile, afin de découvrir par elle-même les possibilités offertes par ses nouveaux bâtiments.

Cette rénovation permet en tout cas à l’AB de se transformer davantage, passant d’une salle de concert à “un temple musical dynamique ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7”. “La réorganisation et le réaménagement complets des bâtiments doivent garantir un meilleur accueil du public et faire en sorte qu’à tout moment de la journée, il y ait quelque chose à découvrir sur le plan musical”, peut-on lire dans le communiqué.

“Les tout nouveaux espaces nous permettent d’élargir notre offre à des activités (de jour) accessibles à tous, telles que des ateliers, des battles de DJ avec des jeunes, des conférences sur des sujets tendance, des présentations d’ouvrages (dédiés à la musique) et des résidences. En créant un lieu dédié à notre AB Lab, l’AB pourra plus que jamais tendre la main à la ville et aux talents musicaux qu’elle recèle”, explique Tom Bonte, directeur général de l’AB.

La mise en service complète n’est prévue qu’à l’automne 2026. À ce moment-là, l’AB espère également utiliser le nouvel AB Café situé dans le bâtiment d’angle, à gauche de l’entrée principale de la salle de concert.

Belga

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