L’AB inaugure ses bâtiments rénovés et ambitionne de devenir “un temple musical dynamique”
L’AB a inauguré officiellement vendredi ses bâtiments rénovés dans la rue des Pierres à Bruxelles, après deux années de rénovation en profondeur.
Cette rénovation permet en tout cas à l’AB de se transformer davantage, passant d’une salle de concert à “un temple musical dynamique ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7”. “La réorganisation et le réaménagement complets des bâtiments doivent garantir un meilleur accueil du public et faire en sorte qu’à tout moment de la journée, il y ait quelque chose à découvrir sur le plan musical”, peut-on lire dans le communiqué.
“Les tout nouveaux espaces nous permettent d’élargir notre offre à des activités (de jour) accessibles à tous, telles que des ateliers, des battles de DJ avec des jeunes, des conférences sur des sujets tendance, des présentations d’ouvrages (dédiés à la musique) et des résidences. En créant un lieu dédié à notre AB Lab, l’AB pourra plus que jamais tendre la main à la ville et aux talents musicaux qu’elle recèle”, explique Tom Bonte, directeur général de l’AB.
La mise en service complète n’est prévue qu’à l’automne 2026. À ce moment-là, l’AB espère également utiliser le nouvel AB Café situé dans le bâtiment d’angle, à gauche de l’entrée principale de la salle de concert.
Belga