La zone de police Marlow va déménager sur l’ancien site de la Croix-Rouge à Uccle

La zone de police Marlow (Uccle, Auderghem, Watermael-Boitsfort) va quitter son commissariat central de la rue Rouge pour s’installer dans l’ancien bâtiment de la Croix-Rouge, au 96 rue de Stalle. La décision a été actée lors du conseil de police ce lundi.

Jugé “vétuste, énergivore et inadapté“, l’actuel commissariat, installé depuis 1998 rue Rouge, ne répond plus aux besoins d’une police moderne. Manque d’espaces de confidentialité, vestiaires exigus, absence de climatisation, présence d’amiante et parking trop restreint : les conditions de travail y sont jugées “pénibles“.

Un projet estimé à 30 millions

Le nouvel immeuble, un bâtiment moderniste de 1971 conçu par l’architecte Paul Caulier, a été acquis pour 13,65 millions d’euros, auxquels s’ajoutent frais et imprévus, pour un budget total d’environ 16,9 millions. Le coût sera réparti entre les trois communes : Uccle (58,46 %), Auderghem (23,48 %), Watermael-Boitsfort (18,06 %). Au total, l’ensemble du projet est estimé à 30 millions d’euros, achat compris.

Avec ses 8 166 m² de superficie, ses parkings et ses espaces verts, le site présente un potentiel de rénovation énergétique important. Situé face au centre administratif communal et aux transports en commun, il est considéré comme idéal pour accueillir le futur commissariat.

Le déménagement n’interviendra toutefois pas avant deux à quatre ans, le temps de passer par les procédures de marché public.

Quant à l’actuel commissariat de la rue Rouge, propriété de la commune d’Uccle, il sera restitué. L’avenir de ce bâtiment (une ancienne école comprenant notamment une salle de gym classée) reste à déterminer. Vente, location ou nouvelle affectation : aucune décision n’a encore été prise.

Rédaction – Photo : Vicoloco92i