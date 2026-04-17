La Wallonie et la FWB renforcent, ensemble, la protection des personnes LGBTQIA+

Les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ont adopté une stratégie commune 2025-2029 pour renforcer la protection des personnes LGBTQIA+, annoncent-ils vendredi.

En Belgique, malgré un cadre légal avancé, les personnes LGBTQIA+ demeurent exposées à des violences, à des exclusions et à des inégalités. Dans ce contexte, la stratégie définie – structurée autour de 7 axes et 18 objectifs – entend réduire l’écart entre les droits et leur mise en œuvre effective tout au long de la vie.

Elle appelle ainsi au renforcement de la sécurité et de la protection des personnes LGBTQIA+; à la prévention des ruptures familiales et du sans-abrisme, en particulier chez les jeunes; à la lutte contre les discriminations dans l’enseignement, la jeunesse et l’aide à la jeunesse; à la garantie de l’égalité en matière de parentalité et d’adoption; à l’amélioration de l’accès à des soins de santé inclusifs; à la reconnaissance et la protection des droits des personnes intersexes ainsi qu’au renforcement de l’inclusion des personnes LGBTQIA+ âgées dans les lieux de vie.

La mise en œuvre de cette stratégie fera l’objet d’un pilotage renforcé, avec notamment une évaluation à mi-parcours et en fin de législature.

“Mobiliser nos leviers, tant régionaux que communautaires, souligne notre volonté ferme de garantir l’effectivité des droits et la sécurité des personnes LGBTQIA+ partout et tout le temps”, conclut Yves Coppieters, ministre wallon et en Fédération Wallonie Bruxelles de l’Égalité des chances et des droits des femmes.

Belga