La VUB accueille une exposition autour du téléscope Einstein

La VUB (Vrije Universiteit Brussel) accueille cette semaine sur son campus d’Etterbeek une exposition interactive autour du télescope Einstein, le futur observatoire européen pour la détection des ondes gravitationnelles.

Le téléscope Einstein, construit en sous-sol, permettra aux chercheurs d’entendre les trous noirs entrer en collision et acquérir des connaissances sur les débuts de l’univers. Son emplacement sera décidé d’ici à la fin de l’année 2026. La Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne collaborent à la candidature de l’Eurorégion Meuse-Rhin.

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L’exposition de la VUB se tient jusqu’à dimanche de 10h00 à 21h30 sur le campus d’Etterbeek de la VUB. Elle montre comment les ondes gravitationnelles ouvrent une toute nouvelle fenêtre sur l’univers, parallèlement aux observations classiques de la lumière.

Les visiteurs y découvriront, entre autres, un voyage en réalité virtuelle à travers le télescope et des phénomènes extrêmes tels que des étoiles à neutrons, des simulations de trous noirs en collision, un interféromètre interactif et des visualisations de la distorsion de l’espace-temps.

Belga