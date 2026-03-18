Des militants pressent la VUB de couper ses liens avec une société d’armement israélienne

Selon leurs dires, ils y ont déroulé une banderole et affiché des représentations de combattants palestiniens. La banderole portait le slogan “VUB helpt Palestijnen te doden” (La VUB aide à tuer des Palestiniens, ndlr).

Les activistes dénoncent les liens entre l’université et OIP, une entreprise belge de défense établie à Audenaerde et spécialisée dans les systèmes électro-optiques et les appareils de vision de nuit. La société est une filiale de la société israélienne Elbit Systems, un important producteur d’armes.

Selon les militants, la VUB collabore avec la société par l’intermédiaire du centre de recherche B-Phot. Ils réclament l’arrêt immédiat de ce partenariat de recherche qui permet le développement de projets à double usage (civil et militaire).

Les autorités de la VUB n’ont à ce stade pas réagi à cette action.