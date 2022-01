La Ville de Bruxelles veut instaurer un “quartier scolaire” autour de la future place Marsupilami

L’objectif : limiter le transit dans ce quartier fort fréquenté.

Mercredi soir, le Collège de la Ville de Bruxelles a présenté un nouveau plan de circulation aux habitants du quartier Triangle à Laeken. Après le quartier Tivoli, la Ville souhaite réitérer l’expérience du “quartier scolaire” dans cette zone délimitée par l’avenue Houba de Strooper et l’avenue Jean Sobieski.

L’objectif est de ce plan est de décourager le trafic de transit par un jeu de sens interdits et limiter la vitesse des véhicules. “C’est un quartier avec beaucoup d’écoles et d’habitations. On a reçu des plaintes quant à la dangerosité du trafic. On veut appliquer la vision de Good Move, le plan régional de mobilité, en diminuant le transit”, explique à la DH l’échevin Bart Dhondt (Groen), en charge de la mobilité à la Ville de Bruxelles.

Le plan présenté aux riverains prévoit de ne rendre accessible le quartier que via quatre entrées et quatre sorties, et de supprimer les rues à double sens. La rue Delannoy, la rue du Cloître et le côté occidental de la place Saint-Lambert sont mis à sens unique inversé. Le sens de la rue du Heysel est également retourné.

Ce nouveau plan de circulation va de pair avec la transformation de la place Marsupilami, dont le permis d’urbanisme a été délivré en décembre dernier.

V.d.T. – Photo : Google Map et Ville de Bruxelles