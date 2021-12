La Ville de Bruxelles a obtenu le permis d’urbanisme pour la place Marsupilami

La Ville de Bruxelles a reçu le permis d’urbanisme pour l’aménagement de la place Marsupilami entre Houba, Heysel et Sobieski à Laeken.

Le rond-point actuel est très minéral. La rue entre la rue Reper-Vreven et Félix Sterckx sera supprimée afin de créer une véritable place, la circulation dans le quartier sera également modifiée et les 10 emplacements de parking sur la place seront supprimés.

L’espace libéré donnera lieu à un plain-pied très coloré, avec du mobilier urbain, une aire de jeux, une zone de réparation vélos, une fontaine à eau et une végétalisation variée pour stimuler la biodiversité.

La place, la rue et le trottoir seront aménagés en un béton coloré (gris, noir et bleu) de tailles variables et avec des joints alternés. L’aire de jeux sur la place sera réalisée dans un matériau en caoutchouc rouge, adapté pour absorber les chutes et les chocs. Des espèces végétales stimulant la biodiversité fleuriront toute l’année. Les arbres existants seront tous conservés et 13 nouveaux arbres seront plantés, dont 4 arbres fruitiers.

La légende raconte qu’André Franquin a inventé le célèbre cri du Marsupilami de « Houba houba » lorsqu’il traversait l’avenue du même nom. Une référence à cette anecdote se trouve dans la fresque du Marsupilami, sur le mur du poste de police, à l’intersection Reper-Vreven avec l’avenue Houba de Strooper. C’est donc pour ça que la nouvelle place sera baptisée Marsupilami.

Les travaux débuteront mi-mars 2022 et dureront 80 jours ouvrés.

V.Lh. – Photo: Ville de Bruxelles