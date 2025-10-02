La Ville de Bruxelles teste une nouvelle circulation dans le quartier du Heysel
À partir du lundi 6 octobre, la rue Verregat sera fermée aux automobilistes.
L’objectif est de réduire le trafic de transit et améliorer la qualité de vie des riverains du quartier du Heysel. Ainsi, dès lundi prochain, la circulation automobile sera modifiée. La Ville de Bruxelles entame une phase test en fermant à la circulation le tronçon de la rue Verregat menant à la chaussée Romaine.
Concrètement, les automobilistes ne pourront plus emprunter ce segment de la rue du Verregat, qui deviendra alors un cul-de-sac. Les piétons et cyclistes, quant à eux, conserveront un accès libre. Cette réorganisation vise à décourager les véhicules qui utilisaient cette voie comme raccourci, sans s’y arrêter. Selon la Ville de Bruxelles, cette mesure répond aux plaintes des habitants et habitantes, liées aux nuisances des événements au plateau du Heysel.
Une phase test
La mesure ne sera appliquée qu’à titre expérimental. Durant cette période d’essai, la commune observera les effets sur la mobilité et la vie quotidienne du quartier. L’objectif affiché est clair : proposer un environnement plus calme et plus sûr aux habitants. La Ville de Bruxelles encourage dans ce sens les riverains à partager leurs impressions et suggestions tout au long de cette phase test.
Rédaction