La Ville de Bruxelles supprime une taxe pour l’installation de panneaux photovoltaïques

C’est ce que la commune a annoncé dans un communiqué de presse. Cette décision s’inscrit dans une réforme plus large de la fiscalité communale.

En supprimant la taxe communale sur l’installation de panneaux solaires, la Ville de Bruxelles espère encourager l’utilisation d’une énergie propre et durable.

Jusqu’à présent, cette taxe imposait une charge financière supplémentaire aux ménages, aux copropriétaires et aux acteurs locaux qui “choisissent précisément d’investir dans une énergie propre et durable”, explique l’échevin des Finances, Anas Ben Abdelmoumen (PS). “Un règlement-taxe doit être en mesure d’évoluer avec le temps, de s’adapter aux nouvelles réalités et de favoriser l’intérêt général.”

Selon Ben Abdelmoumen, la suppression de la taxe locale constitue “un acte de justice fiscale”. “Nous cessons de taxer les comportements responsables. La fiscalité doit encourager les bonnes pratiques, et non les décourager.”

Frederik Ceulemans (Anders), échevin du Climat à la Ville de Bruxelles, souligne également l’importance de la mesure : “un levier immédiat pour accélérer le déploiement de l’énergie solaire à Bruxelles”, indique-t-il. “La Ville confirme ainsi sa volonté d’accompagner concrètement la transition énergétique, tout en préservant l’équilibre des finances communales”, précise Ceulemans.

L’exonération de la taxe sur l’occupation temporaire du domaine public (OTVP) pour l’installation de panneaux photovoltaïques a été approuvée en décembre 2025 dans le cadre de la réforme budgétaire. Elle s’applique à toutes les nouvelles installations photovoltaïques sur le territoire communal.

Concrètement, les demandes visant à installer des échafaudages, des grues ou à occuper temporairement le trottoir, nécessaires à l’installation de panneaux solaires, ne seront plus taxées, jusqu’à un maximum de 5 m² et pour une durée maximale d’installation de deux jours ouvrables.

Belga