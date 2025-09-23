La Ville de Bruxelles prolonge l’interdiction de boire de l’alcool dans la rue
La consommation reste autorisée en terrasse.
La Ville de Bruxelles prolonge d’un an, jusqu’au 6 octobre 2026, l’interdiction de consommer de l’alcool 24h/24 sur une grande partie de son centre-ville.
Cette décision, votée en conseil communal, s’appuie sur des rapports de police faisant état de nuisances liées à la consommation d’alcool et de drogues (cocaïne, crack), notamment dans le quartier des quais et le piétonnier : tapages, rixes, déchets, urine sauvage, etc.
La présence accrue de dealers et de toxicomanes dans ces zones inquiète les autorités.
■ Reportage de Simon Breem, Jacques Vermeer et Nicolas Scheenaerts