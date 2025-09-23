Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

La Ville de Bruxelles prolonge l’interdiction de boire de l’alcool dans la rue

La consommation reste autorisée en terrasse.

La Ville de Bruxelles prolonge d’un an, jusqu’au 6 octobre 2026, l’interdiction de consommer de l’alcool 24h/24 sur une grande partie de son centre-ville.

Cette décision, votée en conseil communal, s’appuie sur des rapports de police faisant état de nuisances liées à la consommation d’alcool et de drogues (cocaïne, crack), notamment dans le quartier des quais et le piétonnier : tapages, rixes, déchets, urine sauvage, etc.

La présence accrue de dealers et de toxicomanes dans ces zones inquiète les autorités.

■ Reportage de Simon Breem, Jacques Vermeer et Nicolas Scheenaerts

Lire aussi :

Partager l'article

23 septembre 2025 - 17h34
Modifié le 23 septembre 2025 - 17h34
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales