La Ville de Bruxelles abat les arbres du boulevard Anspach, Ecolo-Groen dénonce un “abattage”

Mardi et mercredi, des dizaines d’arbres du boulevard Anspach ont été taillés, parfois jusqu’à ne laisser qu’une souche. L’intervention, menée par les services communaux, a suscité l’inquiétude de plusieurs citoyens et riverains, interpellés par l’ampleur des coupes.

Selon la Ville, il s’agit bien d’une taille structurée et pas d’un abattage. “Les arbres concernés sont des arbres à tiges multiples, une espèce qui supporte très bien une taille très basse et qui repoussera rapidement ensuite”, explique Alexandre Barnstijn, porte-parole de l’échevine des Espaces verts Florence Frelinx (MR). “Après six ans sans entretien structuré, les parterres s’étaient fortement dégradés : les arbres avaient pris des proportions démesurées, projetaient trop d’ombre et empêchaient la croissance des plantations au sol.”

Un motif de sécurité

La Ville invoque également un enjeu de sécurité et de visibilité. “À la demande de la police, cette taille permet de rétablir un éclairage suffisant dans la zone piétonne“, précise encore le porte-parole.

Ces travaux d’élagage constituent la première phase d’un plan de réaménagement plus large sur le piétonnier. Dans les prochaines semaines, 25 000 nouvelles plantes seront installées, tandis que les arbres taillés feront l’objet d’un entretien régulier pour maintenir leur hauteur autour d’1,50 mètre.

“Une politique anti-climatique et anti-sociale”

Du côté de l’opposition, la formation Ecolo-Groen condamne fermement l’intervention, parlant d’un abattage déguisé. “La Ville de Bruxelles a procédé hier et aujourd’hui à l’abattage d’une vingtaine d’arbres de grande taille, avec des troncs d’une épaisseur de 30 à 40 cm, sur toute la longueur du piétonnier”, dénonce le groupe écologiste. “Il ne s’agit pas d’un simple élagage : ces arbres étaient sains, de très grande taille et ne représentaient aucun danger pour les promeneurs ou les habitants, que du contraire.”

Ecolo-Groen déplore le manque de cohérence environnementale de la majorité PS-MR : “Cette décision intervient au lendemain de la publication d’une étude sur l’impact social et sanitaire des îlots de chaleur urbains, en particulier dans et autour du Pentagone. Ces arbres jouaient un rôle de régulateur thermique et de parasol naturel.”

Le groupe écologiste s’insurge ainsi contre ce qu’il décrit comme une “politique anti-climatique et anti-sociale” menée dans “la zone la plus emblématique de notre ville : le piétonnier.”

Rédaction