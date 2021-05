La Villa Empain rouvre avec la nouvelle expo “Icons”

L’expo sera ouverte jusqu’au 24 octobre.

La Fondation Boghossian-Villa Empain à Bruxelles rouvre ses portes au public ce 6 mai avec l’exposition “Icons” qui propose, jusqu’au 24 octobre, des icônes anciennes d’Europe et du Moyen-Orient ainsi que des créations modernes et contemporaines.

Ces représentations imagées du divin ont inspiré, au cours des siècles, de nombreux croyants et artistes. L’exposition dévoile précisément comment les dimensions spirituelles ont été intégrées dans les oeuvres d’art depuis l’Antiquité.

On peut y observer une sélection d’icônes anciennes en provenance d’Europe, notamment de Russie, représentant successivement Marie, le Christ et des Saints pris individuellement ou figurant dans un environnement mystique.

Elles sont réalisées sur un panneau de bois et vouées à la dévotion de croyants qui y voient un “outil’ de relation avec Dieu. Un second volet est consacré à des artistes des XIXe et XXe siècles et, parmi eux, quelques grands noms dans ce domaine tels Charles Filiger et Lucien Lévy-Dhurmer qui mettent en lumière la composition frontale et sans profondeur de l’icône.

L’exposition aborde, par ailleurs, l’utilisation faite par des artistes contemporains du langage iconographique.

Belga