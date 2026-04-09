La Villa Empain laisse carte blanche au poète du verre Jean-Michel Othoniel
Après avoir été exposées à Paris, Séoul et New York, les œuvres de Jean-Michel Othoniel sont désormais à admirer à la Villa Empain.
Jean-Michel Othoniel est un artiste français bien connu de la scène contemporaine, grâce à ses créations monumentales en verre, déclinées en perles ou en briques. C’est au tour de la Villa Empain de lui proposer une carte blanche nommée Diary of Happiness. Plus d’une centaine d’œuvres inspirées par trente ans de voyages à travers le monde sont à découvrir du 10 avril au 4 octobre 2026.
■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Béatrice Broutout