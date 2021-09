La vacance des bureaux en légère hausse

Perspective.brussels vient de publier le 39e Observatoire des bureaux en Région bruxelloise. Cette année, la vacance des bureaux augmente légèrement pour atteindre les 7,7%. Mais cela varie d’un quartier à l’autre. Le télétravail plus structurel devrait aussi modifier la demande.

Le taux des vacances des bureaux est en légère augmentation cette année mais des différences existent entre les quartiers. “Les zones de bureaux qui sont proches des noeuds de communication comme les gares ou les stations de métro sont très demandées, explique Antoine de Borman, directeur général de Perspective.brussels. Les autres qui sont plus excentrés ou dans les communes de la deuxième couronne sont moins demandés. Et puis, la rotation est aujourd’hui plus rapide. Après 15 ans, on considère que les bureaux sont obsolètes et ne répondent plus à la demande.”

Avec la mise en place du télétravail généralisé, la demande et l’aménagement des surfaces de bureaux vont changer. Du coup, pour les bureaux qui sont actuellement libres, la relocation sera problématique sans des modifications profondes. Dans certains cas, la transformation en logements peut être une solution. On estime que 20% des nouveaux logements entre 2018 et 2019 sont en fait une reconversion de bureau.

Actuellement, des permis d’urbanisme ont été octroyés pour 415.000m² de bureaux dans la capitale. “Mais tous ne se construiront pas, précise Antoine de Borman. La demande n’est pas là et le covid a changé le rapport au bureau. La commission européenne par exemple, qui est un acteur important, a décidé d’imposer une partie de télétravail et donc réduit sa demande.”

La Banque nationale de Belgique estime que les surfaces de bureaux diminueront de 22% dans les 5 ans. Les autorités bruxelloises seront particulièrement attentives au quartier Nord dont la vacance est importante mais où les nouveaux projets sont nombreux.

■ Interview d’Antoine de Borman, directeur général de Prespective.brussels par Vanessa Lhuillier