La transition vers une ville plus verte et plus juste : objectif de Bruxelles Environnement

L’accélération de la transition écologique et sociale est au cœur du rapport annuel 2025 de Bruxelles Environnement, publié mardi.

L’instance souligne les avancées réalisées en matière de transition climatique, de rénovation énergétique, de mobilité durable et de préservation de la biodiversité, avec l’ambition de tendre vers la neutralité carbone d’ici 2050.

Le Plan social climat bruxellois est un des principaux projets lancés par Bruxelles Environnement l’année dernière. Elaboré après une large consultation d’une soixantaine d’acteurs bruxellois, ce plan vise à protéger les ménages les plus précarisés des futures hausses de prix de l’énergie et des carburants. Un budget de 232 millions d’euros a été débloqué en octobre 2025 pour déployer les mesures de soutien en faveur des ménages et microentreprises les plus vulnérables.​ La version finale du plan sera adoptée courant 2026.

En matière énergétique, le projet européen Be.SHARE, réseau de chaleur et de froid basse température, a été lancé en octobre dans le quartier Nord. Il alimentera dès 2029 des bureaux et des logements, dont 201 ménages précaires. Ce projet bénéficie d’un financement européen de +/- 5 millions d’euros sur un budget total de 6,25 millions d’euros. Dans le domaine de la mobilité, Bruxelles Environnement indique qu’en 20 ans, la part des travailleurs bruxellois venant en voiture dans les grandes entreprises a été divisée par deux, passant de 4 sur 10 en 2004 à 2 sur 10 aujourd’hui.

La part du vélo a elle été multipliée par trois depuis 2011. En revanche, les navetteurs et navetteuses génèrent aujourd’hui la majorité des déplacements en voiture.

Bruxelles Environnement révèle également que le taux de préparation au réemploi et recyclage des déchets professionnels est passé de 31% en 2018 à 40% en 2023. L’objectif est d’atteindre 60% d’ici 2030. Pour aider les entreprises, commerces, écoles ou institutions publiques à Bruxelles dans leur gestion des déchets, l’institution a mis en place le Parcours déchets professionnels, tandis que l’Opération Recyclons accompagne les écoles bruxelloises pour réduire les déchets, améliorer le tri et garder les écoles plus propres.

Belga